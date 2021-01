Americká esportová odnož League of Legends dostává nový grafický háv

V krátkém videu s popiskem "A New Era, Made By Many" Riot Games ukazuje na nadcházející sezónu 2021, nové talenty a předělání celé značky LCS. Samotné logo pak obsahuje všechny tři písmena zapracovaná do sebe a má nejspíše připomínat diamant či samotný vyvolávačův žleb (summoner's Rift). zdroj: Riot Games

Trend je tedy jasný, podobně jako LEC, tak i LCS chce vytvořit ještě jasnější linku mezi značkou a fanoušky. Společnosti totiž samozřejmě neinvestují do esportu kvůli jakési štědrosti, ale naopak se snaží získat více diváků a tím pádem potencionálních trvalých hráčů svých her a hlavně vybudovat značku, která bude výdělečná sama o sobě.

Právě League of Legends se dlouhodobě daří držet obrovskou fanouškovskou základnu napříč světem. Stejně jako fotbal nebo hokej, tak i esportové tituly mnozí diváci ani už nehrají, ale pouze sledují. Zajímají se o své nejoblíbenější týmy a o to jak si vedou.

Jak to máte vy, jste fanouškem nějakého týmu a sledujete aktivně esportová klání?