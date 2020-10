Americká kongresmanka přilákala na stream půl milionu lidí

Vše začalo pouhým tweetem, ve kterém se zeptala, zda by si s ní někdo nezahrál hru Among Us. Cílem bylo motivovat lidi k volbám, což přímo souvisí s herní mechanikou, která je ve hře Among Us.

Anyone want to play Among Us with me on Twitch to get out the vote? (I’ve never played but it looks like a lot of fun) — Alexandria Ocasio-Cortez (@AOC) October 19, 2020

Ozvalo se ji několik známých streamerů, což ji během pouhého dne přinutilo vytvořit si vlastní streamovací kanál. Na něm už druhý den uspořádala stream, kterého se účastnila i kongresmanka Ilhan Omar, Pokimane, Disguised Toas, Myth, hasanabi a další.

Tří hodinový stream sledovalo v jeden moment půl milionu diváků. Jedná se aktuálně o třetí nejsledovanější stream na Twitch TV. Alexandria si stream užívala a její vystupování působilo přirozeně. Reagovala na to, co se ve hře děje a přidávala vtipné poznámky. K videohrám má blízko. Během karantény se pochlubila dosažením Silver III v League of Legends. Uvítali byste podobný nápad u nějakého českého veřejného činitele?