Americká kongresmanka se na Instagramu pochlubila úspěchem v League of Legends

Alexandria se v herní komunitě proslavila díky streamování na platformě Twitch. Na vysílacím kanále má přes jeden milion sledujících, což je na politickou osobnost opravdu fascinující číslo. AOC streamuje několik her, pomocí Among Us se například snažila motivovat mladé lidi k tomu, aby chodili k volbám. Mezi její nejoblíbenější tituly ovšem patří především League of Legends.

V jedné z posledních solo queue her se jí podařilo získat Barona (nejsilnější nestvůra, jejíž zabití hráčům přidá velké množství výhod) takovým způsobem, že se s celou akcí následně pochlubila i na svém Instagramu. „Vím, že spoustu lidí tohle video nepochopí, takže jej klidně ignorujte. Já jsem byla v téhle hře už tak dlouho opravdu špatná a teď se mi konečně podařilo dosáhnout něčeho dobrého, takže to musím sdílet,” zněl popisek příspěvku na jejím Instagramu.

V minulém roce se kongresmance podařilo dosáhnout v League of Legends Silver III, vypadá to, že se chce ale i nadále zlepšovat. Co si o tom myslíte vy? Ocenili byste, kdyby byl takhle zapálený pro hry i nějaký tuzemský politik?