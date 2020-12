Among Us hrálo v listopadu více než půl miliardy hráčů

Očekávalo se, že Fall Guys budou jednoznačně indie hrou roku, zapomnělo se ovšem na Among Us. Dva roky starou hru si vzali do parády streameři z celého světa, díky nimž rychle nabrala na popularitě a začala bořit žebříčky oblíbenosti.

zdroj: escharts.com

Hra byla vydána na Nintendo Switch, v příštím roce se má dostat i na Xbox. Aby toho nebylo málo, tvůrci už teď slibují spoustu nového obsahu. Je tedy více než pravděpodobné, že se fanouškovská základna bude ještě značně rozrůstat. Mobilní verze Among Us je zdarma, hlavní zisk tedy doposud plynul z PC verze. V následujících měsících se ale počítá s přílivem financí díky Nintendu a následně Xbox platformy.