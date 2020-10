Among Us Live Stream událost v podání FaZe Clanu

Název celé události je In-Vent-ational a spolu s FaZe klanem se na ni podílí BoomTV a G FUEL. Zúčastní se jí 40 hráčů, mezi nimi streameři, celebrity a nadějné hvězdy klanu FaZe, jako je Apex, Adapt, Sway, Blaze a H1ghSky1.

EMERGENCY MEETING



FaZe Clan presents the Among Us IN-VENT-ATIONAL powered by @GFuelEnergy



Coming to you this Monday, October 19th at 2PM Pacific/5PM Eastern!



Who do you want to see playing? Tag 'em below. pic.twitter.com/OxPGmbgajX