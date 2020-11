Among Us ukazuje první obrázky nové mapy

Among Us přišlo na herní scénu jako rána z čistého nebe. Hra, která tady s námi však byla už od roku 2018, pouze ukazuje, jak velkou sílu mají dnešní streameři a youtubeři na celkovou hráčskou populaci. I přestože popularita této hry bude nejspíše pomalu opadat, stále ji hrají velké počty populárních osobností a v jednu chvíli doslova bořila čísla Twitche. Není tedy divu, že vývojáři v posledních měsících nezaháleli a přichází s novou mapou.

