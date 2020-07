Battle royale si drží svou popularitu. Kdo mu šlape na paty?

Většinu roku dominuje prvnímu místu esportový obsah související s CS:GO. Když se ovšem nekoná žádná větší akce, přebírá otěže xQc. Momentálně nejpopulárnější streamer platformy Twitch - Félix “xQc OW” Lengyel. Tento týdnem svým pestrým obsahem dosáhl až na 2.58 milionů hodin, které u něj diváci strávili. Za ním se držel NICKMERCS, který vyměnil Fortnite za COD: Modern Warfare Warzone (battle royale). Tento fakt potvrzuje pomalu upadající zájem o Fortnite, ale zároveň neustálý zájem o battle royale hry.

Další zajímavostí je žebříček top 10 titulů, z nichž je několik z nich starší pěti let. Jediný titul mladší než dva roky je aktuálně Valorant, o jehož budoucí popularitě můžeme prozatím pouze spekulovat. Svědčí to o kvalitě jednotlivých her, protože držet si pozornost hráčů i fanoušků takovou dobu je jednoznačně velký úspěch.

Tyto statistiky mohou motivovat tvůrce her k dalším battle royale titulům, což někteří ocení a jiným to už poleze krkem. Pro nás esportové milovníky je důležité především to, aby byly hry zajímavé na sledování a aby jejich popularita po prvotním boomu neskončila moc rychle.