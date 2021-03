Během zápasu v League of Legends se necítil dobře, následně mu vyšel pozitivní test

Support Hylissang a asistent kouče Tolku měli v minulém týdnu pozitivní test na nemoc Covid-19. Organizace se sídlem v Londýně má však naštěstí jednotlivé týmy rozdělené. Právě ten věnující se League of Legends tak dlouhodobě sídlí v Berlíně, ve kterém se taktéž odehrává LEC (nejvyšší evropská League of Legends liga).

