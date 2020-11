Britský analytik povede Beckhamův CS:GO tým

Duncan “Thorin” Shields bude s Beckhamovým týmem spolupracovat na pozici konzultanta. Jeho primárním zájmem bude vybudovat CS:GO celek, který bude schopný konkurovat těm nejlepším týmům na světě.

Thorin chce jednání s týmem přiblížit světu sportu. Dle něj jsou esportové týmy buď pod velkým tlakem hráčů, nebo investorů. Jeho cílem je najít rovnováhu a pomoci týmu stát se důležitou součástí esportového světa.

I'm entering a consulting partnership with @guildesports as they enter the CS:GO space. pic.twitter.com/hW8nTPnaKd