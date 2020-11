Bwipo: V roce 2018 jsem dostal tříletou nabídku za 2,4 milionu dolarů

Bwipo je součástí týmu Fnatic od roku 2018, nicméně v nedávném podcastu "Summoning Insight", jenž je hostován osobnostmi esportu - Thorinem a MonteCristem, se hráč oranžového celku pochlubil, jak velkou nabídku dostal. Situace v USA je totiž trošku jinačí než v naší evropské kotlině, a i když místní týmy nemají velké mezinárodní úspěchy, můžeme vidět jak obrovským fenoménem je esport a kolik se v něm točí peněz přesně na tomto příkladu.

Bwipo byl v roce 2018 devatenáctiletý začátečník esportové League of Legends scény a my můžeme sklonit jedině poklonu za to, že si nevybral lehké peníze a nevykašlal se tak na rodnou Evropu.



"V tom samém dni kdy přišla nabídka, jsem věděl, že ji nepřijmu. Jak bych mohl? Ten rok jsme s Fnatic jako první tým z Evropy došli až do finále Mistrovství světa a já byl toho celého součástí." -Bwipo

Bwipo samozřejmě nebere v potaz první světový šampionát v roce 2011, kterého se tehdy účastnily pouze týmy Evropy a Severní Ameriky (a který právě Fnatic vyhráli). Fnatic však poté už nedokázali tento úspěch zopakovat a doufejme tedy, že Bwipo původního rozhodnutí nelituje.