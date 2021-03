Byli blízko vítězství, hráči ale spadla celá hra a jeho tým nakonec prohrál

Neúmyslné odpojení během online hry dokáže každého hráče pořádně vytočit. Pokud je ale hraní zároveň vaším živobytím, dává to technickým problémům úplně jiný rozměr.

Německý tým mouseports asi rychle na celý turnaj ESL Pro League 13 zapomene. Prohra proti týmu ENCE a následně FaZe Clanu nebyl nejlepším začátkem. Zápas proti týmu Vitality byl ale vyrovnaný a mouseports měl našlápnuto k vítězství, počítač Robina "ropz" Koola měl ale jiné plány.

Zápas měl rozhodnout o setrvání německého týmu v turnaji, když v tom se při vyrovnaném skóre 14-14 ropz odpojil. Kapitán týmu Vitality se zachoval fair-play a v momentě, kdy se ropz dostal zpět do hry tak navrhl, aby se kolo restartovalo. Návrh byl ovšem kvůli pravidlům zamítnut. Lídr celku Vitality následně v chatu vyjádřil, že se vůči svému soupeři cítí špatně.

my game literally closed to desktop on 14-14 LMAO, pretty sure you don't see this in other games. GG @TeamVitality