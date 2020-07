Bývalí členové Epsilon Esports stále čekají na své peníze

Už to bude skoro pět měsíců, co se Epsilon Esports vrátil zpět na CS:GO scénu. Tým si prošel krizí, při které došlo k náhradě předchozího CEO, Grega Champagne. Ten i po několika měsících stále dluží peníze dvěma hráčům a jednomu trenérovi.

V říjnu minulého roku Greg oznámil, že začíná se splátkovým procesem, ve kterém měl vyrovnat účty všem bývalým hráčům Epsilonu. Devatenáctiletá aktuální hvězda FaZe klanu, Broky, Complexity trenér Keita a Endpoint hráč Robiin ale stále postrádají tisíce dolarů z předchozího působení v Epsilonu.

Broky byl členem týmu pět měsíců a za tu dobu nebyl zaplacen. Teď to bude skoro rok, kdy organizaci opustil a stále postrádá zhruba 6,000$. Tato informace byla potvrzena Brokyho agentem, Samy Bessim.

zdroj: Dotesports.com

Hráči Robiinovi dluží Epsilon okolo 1,693$, což se rovná měsíčnímu působení. Robiin potvrdil, že se mu z týmu od jeho odchodu v září roku 2018 nikdo neozval. Stejný problém má i bývalý kouč Keita. Ten čeká na výplatu za zhruba dva měsíce, kdy v týmu působil.

Zpožděné vyplácení bylo v týmu prý normální, potvrdil Robiinův spoluhráč Surreal. Jednalo se však o zdržení v platbě okolo dvou až čtyř týdnů, poté výplata Surrealovi vždy přišla. Dále se ke svému působení vyjadřuje s tím, že jeho zkušenost s Gregem nebyla zrovna pozitivní, a to i přes to, že se své výplaty vždy nakonec dočkal. Dle jeho slov byl Greg velice pomalý, co se týče odpovědí ohledně změn a platebních věcí, což bylo pro hráče demotivujicí.

Champagne je od ledna, kdy v týmu nastaly změny, nedostupný. Peníze tak stále nebyly adekvátně vyplaceny. Jedná se o velkou ostudu která esportu nedělá dobré jméno, tak snad se vše nakonec vyřeší.