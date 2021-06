Bývalý parťák českých hráčů se připojuje k čínskému týmu LGD

Zhiqiang “shad0w” Zhao, nadějná kariéra tohoto junglera čínského a italského původu se na chvíli zastavila po nezdařilém výkonu na loňském Mistrovství světa. Právě tam shad0w reprezentoval evropské fanoušky v roli junglera týmu MAD Lions, bohužel zejména kvůli špatné adaptaci na aktuální "metu" (to jakým způsobem se hra hraje či jací hrdinové jsou nejlepší v daný čas) se italský mladík neukázal v nejlepším světle a po vydařeném letním splitu (ale špatnému výkonu na Worlds) se jeho cesta profesionálního esportovce na chvíli zastavila.

