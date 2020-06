Capcom schytává kritiku za problémy v online zápasech

Koronavirus zapříčinil mnohé problémy a to nejenom v reálném světě. Stejně jako jiné tituly, i Street Fighter 5 se společně s jeho Capcom Pro Tour přesunuli do nouzového online režimu. Tento přechod však nebyl bez problému a dva hráči se tak smířili s prohrou poté, co jim hra padla uprostřed zápasu a oni sami už nechtěli zápas dohrávat - přičemž jeden z nich je dokonce vítěz loňského šampionátu.

Právě vítěz Capcom Cup 2019 iDom totiž v semifinále postavil svého hrdinu jménem Poison proti hrdinovi Vega, kterého hrál Metro M. Bohužel právě během tohoto napínavého zápasu se při konečné potyčce hráč iDom odpojil a nejspíš ze znechucení zbytek zápasu odmítl dohrát. Metro M tak získal výhru a posunul se do finále nižšího žebříčku proti ElChakatoy. Naštěstí pro iDoma má tento hráč i tak pozici ve finálním turnaji Capcom Cup zajištěnou, díky výhře v minulém roce.

Bohužel jsou právě s online hraním spojeny i takové neduhy, se kterými logicky pořadatel mnohdy nemůže nic moc udělat a je tedy na hráčích, aby si zajistil co možná nejlepší a nejstabilnější připojení k internetu. Celý problém však neskončil jen tímto zápasem. Také v dalším, ve kterém se utkali hráči ElChakatoy a Metro M se prvně zmíněnému hráči nepodařilo po dvou hrách znova připojit do hry a Metro M tak získal znovu kontumační výhru.

Celá situace se ještě více vyostřila poté, co jednotliví hráči začali Capcom kritizovat za to, že z turnaje odstranil populární "The Grid". Trénovací kolo bez zbytečných rozptýleních, u kterého je známo, že nedělá tolik problémů s připojením. K celé věci se také vyjádřil šampión z roku 2016 NuckleDu, který dle svých slov nechápe, proč Capcom The Grid odstranil.

I really don't understand why Capcom would ban the grid. That was one of the laggiest matches I've ever played. Urien + non grid stage.. Please change this rule, it makes no sense. @CapcomFighters