Carzzy: „Náš cíl je dostat se na Worlds a probojovat se do semifinále”

Devět vítězství a dvě prohry, s takovým skórem MAD Lions společně s týmem Rogue dominují evropskou nejvyšší ligu. Po poslední výhře, ve které navíc tým Carzzyho a Humanoida naprosto přejel G2 Esports, tak Carzzy zpravodajství Dot Esports sdělil některé informace o působení týmu, budoucnosti a sebevědomí.

"Toto vítězství bylo velice důležité," říká Carzzy. "Měl jsem strach, že bychom proti G2 mohli znovu prohrát a G2 by tak byl jediný tým, proti kterému bychom měli dvě prohry a žádnou výhru. Nesnáším mít dvě prohry, takže i to posílilo naši mentalitu a my jsme sobě ukázali, že dokážeme hrát dobře."

Carzzy přiznal, že v některých situacích byli trošku nenasytní u některých útoků pod věží, ale obecně hráli velice čistě. G2 Esports tak sice získalo pár zabití, MAD Lions nicméně ukázali převahu v držení neutrálních objektivů a celkově kontrolu nad mapou. Individuální výkony hráčů z MAD Lions tak znatelně překonaly ty z protějšího týmu. Například Humanoid a Shad0w zahráli pár velice pěkných situací za pomocí jejich Galia a Lee Sina.

So teams still think they want to play against @shadowlol's Lee Sin... #goMAD #MADWIN #LEC pic.twitter.com/aVKpn7IRaZ