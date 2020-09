Celkově 22 týmů se podívá na League of Legends Worlds 2020

Pozvánku do Šanghaje však nedostal jen tak někdo. O původně 24 finalistech rozhodly celoroční boje, prohry a vítězství. Největší nepříjemnost tak zažívá Vietnam, který se kvůli Koronaviru nemůže zúčastnit Mistrovství světa, jelikož by se jednotliví hráči nemohli navrátit zpět do své země. Mistrovství světa se pak bude skládat z dvou částí.

Ta první, "Play-In", ve které hraje deset týmů, se uskuteční už na konci tohoto měsíce a vzejdou z ní čtyři týmy, jenž se podívají do hlavní části turnaje. Právě MAD Lions, kteří se umístili na poslední kvalifikační příčce z EU regionu, si zahrají už tuto část a budou tak muset ukázat svoji sílu. V hlavní části se pak utká šestnáct nejlepších týmů světa.

22 kvalifikovaných týmů: