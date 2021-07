Cena virtuálního Counter-Strike nože se může vyšplhat až na sedmnáct milionů korun

V roce 2016 se cena vzácného nože 387 Case Hardened Karambit pohybovala okolo 100 000 dolarů, nyní se odhaduje na 800 000 dolarů. Rostoucí hodnotu předmětů potvrzuje i M4A4 Howl s nálepkami iBUYPOWER, které se prodalo za 100 000 dolarů a jeho cena se nyní odhaduje až na 130 000.

Proslulý sběratel předmětů ohnePixel vydal krátké video, na kterém představuje již zmíněný Case Hardened Karambit. “Pokud by ho opravdu chtěl jeho majitel prodat, tak si myslím, a to beze srandy, že by jej mohl prodat až za 800 000 dolarů,” vysvětlil ohnePixel.

Tvrdit, že by se virtuální nůž mohl prodat až za sedmnáct milionů korun českých, je sice troufalé, ale rozhodně ne nemožné. O přesné částce se mohou sběratelé a jiní fanoušci pouze domnívat, s jistotou ale můžeme říct, že by se nůž prodal za nejméně několik stovek tisíc dolarů.