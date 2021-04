Češi budou mít zastoupení na prestižním League of Legends turnaji MSI

Výherci dvanácti nejprestižnějších lig na světě se už v příštím měsíci sjedou na mrazivý Island, kde budou bojovat o prestižní pohár turnaje "Mid Season Invitation", neboli MSI. Dostat vstupenku na tento turnaj je "jednoduché", stačí vyhrát jednu z dvanácti světových lig. Od Japonska, přes Turecko až do Brazílie, dvanáct skvělých týmů světa změří své síly.

Po zrušení milého ročníku kvůli pandemii koronaviru však nebylo jednoduché najít to správné místo pro tak obrovský turnaj. Právě Island ale splňuje mnoho důležitých podmínek. Tento ostrovní stát totiž koronavirus nikdy neohrožoval a to zejména kvůli jeho poloze a také demografickému rozložení. Po patřičných testech by tak všichni hráči měli být v naprostém bezpečí a kdo ví, třeba se i dočkáme publika v podobě fanoušků.

Poprvé v historii se na MSI podívají i dva Češi. Carzzy a Humanoid jsou součástí celku MAD Lions, kterému se podařilo vybojovat pohár nejvyšší evropské ligy a jsou tak možnými favority celého turnaje. Samozřejmě, překonat konkurenci z Asie nebude nijak lehké, nicméně musíme našim zástupcům věřit, že přijdou s neotřelými taktikami a s fantastickou formou. Držíme tak celému týmu MAD Lions palce.

Základní skupiny MSI vypadají takto:

Skupina A

Royal Never Give Up (LPL)

GAM Esports (VCS)

Unicorns of Love (LCL)

(LCO)

Skupina B

MAD Lions (LEC)

PSG Talon (PCS)

İstanbul Wildcats (TCL)

PaiN Gaming (CBLOL)

Skupina C

DAMWON Gaming (LCK)

Cloud9 (LCS)

DetonatioN FocusMe (LJL)

Infinity Esports (LLA)

O dalším průběhu turnaje vás budeme nadále informovat.