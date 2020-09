Češi na pokraji vypadnutí, dnešní zápas s Tureckem musí vyhrát

Úvodní Play-In část je rozdělena na dvě skupiny po pěti týmech a dohromady z deseti týmu se tak čtyři dostanou do hlavní částí letošních Worlds, přičemž dvou týmům se to už povedlo. PSG (Taiwan) a Team Liquid (USA) vyhráli své skupiny a mohou se tak radovat s postupu do hlavní části turnaje. Další dva zbývající místa však prozatím nejsou vůbec jasná.

Jak v tabulce výše můžeme vidět, MAD Lions jen tak tak unikli vyřazení z turnaje, když kvůli shodnému skóre museli znovu vyhrát nad brazilským týmem INTZ. Oba dva první týmy se tak automaticky dostávají do hlavní části turnaje (jak bylo výše zmíněno) a oba dva poslední, tedy V3 Esports (Japonsko) a INTZ (Brazílie) v turnaji končí. O poslední dva posty v hlavní části si pak zahraje zbylých šest týmů a to následujícím způsobem.

Třetí a čtvrtý tým se v obou skupinách utká znovu (dnes), avšak nyní v BO5 sérii, tedy SuperMassive Esports (Turecko) s MAD Lions (Evropa) a Rainbow7 (Mexiko) s LGD Gaming (Čína). Týmy, které tento zápas prohrají, tak automaticky vypadnou z turnaje a naopak výherní týmy pokročí dále. Ty si pak ihned zítra zahrají další BO5 se soupeři z druhé skupiny, kteří se umístili na druhém místě. Pokud by tedy MAD Lions dnes Turky dokázali porazit, zítra si zahrají s Unicorns Of Love (Rusko).

Zápas MAD Lions vs SuperMassive Esports můžete sledovat ve 12:00 na platformě Twitch. A my samozřejmě našim rodákům držíme palce.