Češi porazili Číňany a zajistili si tak postup do semifinále prestižního League of Legends turnaje

Carzzy a Humanoid společně se španělským celkem MAD Lions nejenomže vyhráli evropskou nejvyšší ligu (viz. úvodní foto), v úvodní části turnaje MSI svou skupinu, ale na tom samém turnaji se teď také dostali do semifinále společně s týmy z Koreje, Číny a Hongkongu.

Právě souboj s čínskými favority celého turnaje "RNG" (Royal Never Give Up) byl pro MAD Lions rozhodující. Pro vysvětlení, celý turnaj MSI je rozdělen do tří částí. Ta první, ve které se hrály tři skupiny po čtyřech týmech, byla asi nejméně zajímavá, jelikož mnohé zápasy byly jen rychlou dvacetiminutovkou, ve které favoriti rozdrtili menší týmy například z Japonska nebo Brazílie.

zdroj: liquipedia.net

Z těchto tří skupin po čtyřech týmech se do další části turnaje dostalo 6 týmů (EU,NA,CN,KR,OC,HK), ze kterých se pak vytvořila finální skupina druhé části, nazvaná "Rumble Stage". V Rumble Stage se stejně jako v úvodní části proti sobě utkaly všechny celky vzájemně dvakrát a nejlepší čtyři týmy z šesti pak postoupily do playoff.

Až do posledních třech zápasů však nebylo jasné, zda se MAD Lions podaří cenné místo ve finální části turnaje urvat. Nečekaná výhra ale přišla právě s čínským RNG a poslední zápas dne proti americkému celku Cloud9 tak nehrál už žádnou roli. Zde bychom velmi rádi vyzdvihli zejména českého marksmana Carzzyho, který svými skvělými výkony aspiruje na jednoho z nejlepších hráčů turnaje.

Všem hráčům velmi gratulujeme a držíme palce do semifinále proti korejskému týmu, které proběhne už tento pátek. Zápas to nebude vůbec lehký, korejský celek obhajuje totiž vítězství mistra světa z minulého roku. Čeští lvi se tak mají o co rvát.