Český hráč Magnum s týmem Fnatic se už dnes poperou o vítězství Masters turnaje ve hře Valorant

Cesta Fnatic (EU) do dnešního grandfinále nebyla vůbec jednoduchá. Evropská dvojka se totiž s týmem Sentinels (NA) setkala ihned na začátku turnaje, kde nedokázala proměnit jedinou mapu a se stavem 0:2 se propadla do spodní části pavouka. Právě v něm se ale týmu Fnatic začalo extrémně dařit a po výhře nad celky X10 (Thajsko), Version1 (NA), Team Liquid (EU) a NUTURN (Korea) se probojoval až do samotného finále turnaje.

zdroj: Fnatic

V něm se utkají už dnes v 19:00 se severoamerickým týmem Sentinels. Neporažení výherci bez ztráty jediné mapy si tak už zcela jistě leští své zbraně a chystají se na evropských Fnatic zakončit impozantní jízdu celým turnajem. Grandfinále to bude opravdu velkolepé. Už v průběhu jsme mohli vidět maximální čísla sledovanosti na hranici 700 000 diváků a co jiného čekat od finálního zápasu mezi evropským a americkým celkem, než překonání tohoto čísla.

Tento jediný zápas pak určí šampióny historicky prvního mezinárodního Masters turnaje a je skvělé vidět, že celým momentem nás provází také náš český hráč Martin "Magnum" Peňkov. Tento mladý hráč nejradši využívá agenty Killjoy, Skye a Cyphera. Tedy agenty, kteří dokáží za pomocí utilit kontrolovat mapu a zahnat tak své nepřátelé do nesnází. Držíme Martinovi a celému týmu Fnatic palce a věříme, že dokáží celý turnaj vyhrát a odnést si pěknou částku 200,000$.