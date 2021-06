Cheateři v Counter-Strike: Global Offensive se přesunují na platformu FACEIT

Nedávná aktualizace CS:GO přinesla razantní změnu, hráči se do Prime matchmakingu dostanou pouze po zaplacení plné verze hry. Cheaterům je líto zaplatit patnáct dolarů za profil, který může být každou chvíli právem zakázán, proto si našli jiné pole působnosti.

Today we're making adjustments to non-Prime accounts. We're also introducing Unranked matchmaking. Information about these changes can be found in today's Blog Post: https://t.co/W6m42EUTAH