Závislost na hrách je celosvětový problém. I přes zapojení světových organizací, jako např. WHO, se ovšem o tomto problému tolik nemluví. Zbavit se takové závislosti může být náročné a bez správné metodiky a pravidel až nemožné. Čína si je této hrozby vědoma a plánuje proto do čínského klienta CS:GO přidat opatření, které by měly závislost omezit.

Zde je výčet omezení, které budou v čínské verzi CS:GO implementovány:

Nezletilý hráči budou moci zapnout hru pouze v rozmezí 8 hodin ráno až 10 hodin večer

Maximální doba hraní je stanovena na jednu a půl hodiny v klasický den a tři hodiny během státních svátků

Hráči, kterým ještě nebylo ani osm let, nemůžou do hry investovat ani korunu reálných peněz

Hráči od osmi do šestnácti let mají omezení nastaveno na 50 juanů denně (zhruba 160 Kč) a 200 juanů měsíčně.

Od šestnácti do osmnácti let je pak suma nastavena na 100 juanů denně a 400 měsíčně.





Čínská strana tyto omezení vysvětluje zájmem o ochranu zdraví mladých lidí. Jedná se bezesporu o zásah do soukromí, které je v už tak pevném režimu komunistické Číny velmi omezeno. Můžeme pouze doufat, že budou tato omezení finální.