Čína ruší všechny sportovní události v roce 2020

Tencent, společnost vlastnící Riot Games ještě donedávna fanoušky ujišťovala, že se na plánu LoL Worlds 2020 nic nemění. Událost, která však měla proběhnout na podzim tohoto roku v Shangaji, je tímto rozhodnutím čínské komunistické vlády samozřejmě ovlivněna.



Pokud by se tak stalo, nejspíš by muselo být celé mistrovství odloženo, přesunuto na jiné místo nebo odehráno online. Alespoň to na svůj Twitter napsal známý esportový komentátor Rod "Slasher" Breslau.

China has just canceled all international sporting events for the remainder of 2020, meaning the League of Legends World Championships set to be held in Shanghai later this year is likely to be postponed, moved elsewhere, or played entirely online. Riot has not yet commented