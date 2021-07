Čína zavádí systém rozpoznávání hráčských tváří. Chce dětem zabránit hrát v noci

Čínská nadnárodní společnost Tencent spouští kontroverzní systém, který v určitý čas provede snímek tváře uživatele a rozhodne, zda se jedná o nezletilého či nikoliv. Cílem je zamezit mladistvým v hraní her v době, kdy by měli již spát.

Program zvaný Midnight Patrol (v překladu půlnoční hlídka), se snaží odradit děti a mladistvé do 18 let od používání osvědčených triků, které využívají k neomezenému hraní v době od 10 hodin večer do osmi ráno. „Snímek tváře je vítaným vylepšením, neboť ověření na základě pravého jména je nedostatečné a děti jej umí obcházet,” sdělil zákaznický manažer Chen Lina.

„Budeme požadovat snímek tváře od všech účtů, které jsou registrovány pod pravými jmény a kde dochází k aktivitě v určité noční hodiny,” zní ze společnosti Tencent. „S každým, kdo odmítne nebo neprojde ověřením obličeje, bude zacházeno jako s nezletilým. Vzhledem k pravidlům naší společnosti bude takový uživatel následně ze hry vyhozen,” dodal Tencent.

Kontroverzní zásah do soukromí uživatelů přichází dva roky poté, co v Číně prošel zákon proti závislosti mladistvých na hrách. Kromě omezené doby hraní mají nezletilý i značně omezené nákupy. Aktuálně může dítě strávit hraním jednu a půl hodiny ve všední den, tři hodiny o víkendech a svátcích. V době mezi 22:00 až 8:00 je hraní zakázáno.

Společnost Tencent spustí nový systém rozpoznávání obličeje nejdříve pro zhruba 60 her, včetně velmi populární mobilní hry Honor of Kings. Podle svých slov plánuje v budoucnu přidat další tituly. Na seznamu je pravděpodobně i League of Legends od Riot Games, ve kterém má Tencent velký podíl.