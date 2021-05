Číňané ovládli prestižní League of Legends turnaj MSI, Češi končí třetí

Semifinále turnaje mezi MAD Lions (Carzzy, Humanoi) a Damwon Kia bylo pro fanoušky napínavou podívanou s hořkým koncem. Abychom klukům nekřivdili, nikdo asi nečekal tak skvělý výkon po čas celého turnaje a nakonec extrémně vyrovnané semifinále proti úřadujícím mistrům světa. To, že se vůbec MAD Lions dokázali dostat do vedení 2:1 na hry (play off se běžně hraje na tři vítězství, tedy "Best of 5") a byli doslova krůček od postupu do finále, je obrovským úspěchem pro evropskou, ale také českou League of Legends scénu.

Právě Čech Carzzy, Marksman týmu MAD Lions společně se supportem - Němcem Kaiserem doslova drtili své oponenty na spodní lince, čím poukázali na obrovské nedostatky korejského týmu, čehož ve finále využil i Čínský tým RNG. Ten si musel v semifinále poradit s Hongkongským týmem PSG a s vítězstvím 3:1 čekal na svého finálového oponenta.

Bohužel pro všechny české fanoušky MAD Lions nedokázali finální pátou hru svého semifinále urvat a vypadli z turnaje za stavu 3:2. Finální kláni pak také nabídlo pět her, ale bohužel pro Korejce se oproti minulým Worlds radovali borci z Číny.

YOUR #MSI2021 CHAMPIONS



— LoL Esports (@lolesports) May 23, 2021

Všem zúčastněným týmům samozřejmě gratulujeme k obrovským úspěchům a těšíme se na následující letní split. MAD Lions jakožto lví králové Evropy budou mít co obhajovat.