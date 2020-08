Čínská vysílací stanice Bilibili uzavírá 113.000.000$ spolupráci s Riot Games

Samotná smlouva platí na tři roky a dává společnosti Bilibili práva na obsah všech velkých turnajů, a to až do poloviny roku 2023, tedy do 2023 Mid-Season Invitational. Smlouva se vztahuje také na vytváření dalšího obsahu, jako jsou dokumenty z akcí a další video obsah. Dle známého esportového novináře Slashera zaplatila společnost Bilibili za spolupráci celých 113 milionů dolarů.

Riot has confirmed its deal with Chinese video site Bilibili for LoL Worlds, MSI, All-Star broadcast rights in China



Bilibili reportedly paid Riot $113M over 3 yrs for just three events and one region. makes Activision Blizzard's OWL/ CDL Twitch/YouTube deals look like peanuts