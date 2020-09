Cloud9 buduje zbrusu nový CS:GO tým a oznamuje první tváře

Severoamerická esportová organizace Cloud9 podepsala smlouvu s Henry “HenryG” Greerem a Aleksandarem “kassad” Trifunovicem. Tyto dvě jména jsou první vlaštovkou nově budované sestavy.

The first pages in the new #C9CSGO chapter…



Welcome to Cloud9 @HenryGcsgo and @kassad!

Read more per @RLewisReports for @Dexerto: https://t.co/5L98gf01s6 pic.twitter.com/i3pMKxAzj1