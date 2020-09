Cloud9 ukončuje spolupráci s trenérem League of Legends týmu

Po náročném letním Splitu se esportová organizace Cloud9 rozhodla pro změnu ve svém vedení. Hlavní kouč, Bok “Reapered” Han-gyu byl z týmu propuštěn. Reapered se ke Cloud9 přidal už v roce 2016 a za tu dobu dovedl tým k několika velkým úspěchům.

Today, we announce the departure of #C9LoL's Head Coach, @Reapered. Thank you for all the memories, draft kingdoms, and achievements within the last 4 years & we wish nothing but the best in your future endeavors!



