Cloud9 vypadává z turnaje, poráží jej OG

Pro Cloud9 znamená prohra bohužel úplný konec na turnaji Flashpoint. Tentokrát bez jediné vyhrané mapy. Pěkný výkon i přes celkovou porážku zaznamenal Ozgur "woxic" Eker. I britská hvězda William "mezii" Merriman zanechala dobrý první dojem, což dává Cloud9 naději do budoucích zápasů. Oba hráči budou nicméně muset co nejvíce zabrat, aby pomohli Cloud9 k lepším výsledkům už na nadcházejícím Blast Premier Fall Showdown. Ten začíná 8.12. 2020 a my doufáme, že se zde legendární tým Cloud9 předvede v plné parádě.