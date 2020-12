Cloud9 ztrácí svého hlavního trenéra

Kassad přišel do týmu v září, zároveň s generálním manažerem Henry “HenryG” Greerem. Za krátkou dobu svého působení vedl tým na čtyřech turnajích, jako BLAST Premier Fall 2020 nebo DreamHack Masters Winter.

Today we're sad to announce that #C9CSGO is parting ways with our Head Coach @kassad.



Thank you for everything you've done to help lay the foundations for the Colossus. We wish you the best in the future! pic.twitter.com/tePnQgl229