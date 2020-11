Co stojí za banem CS:GO hvězdy týmu Fnatic?

Hráči využívající švédskou matchmaking platformu Esportal mohli dostat VAC ban ze strany Valve. Mezi zasažené hráče patří i Freddy “KRIMZ” Johansson z týmu Fnatic. Vzhledem k tomu, že se to týká i známých tváří, vyvolal incident velký poprask a platforma Esportal měla co dělat, aby situaci co nejdříve prověřila.

It seems that my account got vac banned. @CSGO can you fix this asap pls