Cody Sun končí v 100 Thieves

Cody Sun si na pozici ADC užil v severoamerickém týmu celý rok, nyní je ale volný pro další případné angažmá.

100 Thieves pod novým vedením Christophera “PapaSmithy” Smitha nedosáhli očekávaných úspěchů. Na LCS Summer Splitu se umístili až sedmí, což jim zabránilo v kvalifikaci na League of Legends World Championship.

100Thieves and I have decided to part ways.

Effective immediately, I will be a Free Agent heading into the 2021 season.



I am very grateful for the opportunities given to me by 100T, as well as very excited for what's to come.



For 2021, I wish to reach the top.