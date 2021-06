Counter-Strike přichází o další legendu, Francouzský hráč zkusí štěstí v konkurenční hře

Nathan “NBK-” Schmitt zasvětil hře Counter-Strike více než deset let svého života. Profesionální kariéru odstartoval roku 2009 v CS:Source, největších úspěchů ale dosáhl v éře CS:GO. V jeho životopise najdeme slavné týmy jako VeryGames, Titan, LDLC, Envy, G2, Vitality nebo OG. Za největší úspěchy můžeme považovat především vyhrané Major turnaje v roce 2014 a 2015.

„Už jsem vše zažil. Od malých LAN turnajů po nejslavnější Major. Pral jsem se o příčky s nejlepšími hráči, zažil jsem ty největší zklamání, ale i největší výhry. Counter-Strike mi dal vše a já jsem mu zasvětil celý svůj život. Je čas na změnu. Teď chci aktuálně ovládnout Valorant,” prohlásil sám NBK-.

I've tried to answer everyone and I'm really overwhelmed by all the positive support from everyone in and out of the CS scene.

I'm going to bed really tired but also sincerely happy about it all, see you tomorrow for some more Valorant on stream