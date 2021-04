Counter-Strike scéna se otřásá v základech, hráč Device opouští tým Astralis

Informaci potvrdily oba celky na svých sociálních sítích. Nicolai “device” Reedtz natrvalo přestupuje z Astralisu do Ninjas in Pyjamas. Čtyřnásobný vítěz Major turnaje podepsal se švédským týmem tříletý kontrakt a nahradí tak Tima “nawwk” Jonassona v základní sestavě.

Device patří k zakládajícím členům dánského týmu Astralis, ke kterému se přidal už v roce 2016. Sehrál klíčovou roli v období velké slávy týmu, v letech 2018-2020. Astralis tehdy dominoval kompetitivnímu CS:GO a dokázal ovládnout několik mezinárodních titulů.

Důležitost přestupu potvrzuje i fakt, že Nicolai "dev1ce" Reedtz patří dlouhodobě k nejlepším hráčům Counter-Striku na světě. „Odchod z Astralisu je těžký. Spoluhráči z týmu pro mě budou už navždy jako rodina, ale tahle koronavirová situace mě donutila přemýšlet. Sám sebe jsem se ptal, kde se vidím až se vrátí svět zase zpátky do normálu?” přiblížil Nicolai okolnosti svého odchodu. „Ve Švédsku jsem už nějaký čas, umím jejich jazyk a těším se na to, co nám vzrušující projekt Ninjas in Pyjamas v budoucnu přinese,” dodal Device.

„Mohli jsme trvat na tom, aby u nás Nicolai zůstal až do doby vypršení kontraktu, ale pokud pro vás udělá někdo tolik jako on, snažíte se hledat nejlepší řešení pro obě strany,” zaznělo z vedení Astralisu.

S příchodem Nicolaie je sestava Ninjas in Pyjamas následující:

Fredrik "⁠REZ⁠" Sterner

Nicolas "⁠Plopski⁠" Gonzalez Zamora

Hampus "⁠hampus⁠" Poser

Erik "⁠ztr⁠" Gustafsson

Nicolai "⁠device⁠" Reedtz

Björn "⁠THREAT⁠" Pers (trenér)

Frederik "⁠JAEGARN⁠" Andersson (asistent trenéra)

Tim "⁠nawwk⁠" Jonasson (volný k přestupu)