Counter-Strike tým, ve kterém je průměrný věk hráčů 75 let, byl nominován do knihy rekordů

Průměrný věk hráčů Young Guard je 75 let a dva měsíce. Nejstaršímu členovi je téměř 79 let. Neobvyklý úkaz na CS:GO scéně, kde se mnohdy už hranice třiceti let počítá, jako blížící se konec kariéry. Stereotypy stranou, Young Guard ukázali svůj skill a schopnost včasných reakcí na malém LAN turnaji v ukrajinské Odesse.

Tým sice nedokázal zvítězit, na turnaji ale bezesporu zanechal ten největší dojem. Ukrajinský registr rekordů si Young Guard všiml a rozhodl se je nominovat pro zapsání do národní knihy rekordů. Young Guard se tak ucházejí o rekord v kategorii jedinečného talentu a úspěchů starší populace v zemi.

„Tato kategorie se v poslední době doplňuje stále novými účastníky a pokaždé nás překvapí, jakých úspěchů jsou schopni dosáhnout lidé ne v padesáti nebo šedesáti, ale klidně v sedmdesáti a více letech. Pro nás je nejvíce cenné, že jsou lidé i v tomto věku aktivní,” řekla vedoucí registru Lana Vetrova.

Young Guard jsou pro knihu rekordů první svého druhu. Nebyli nominováni pouze pro svůj skill, ale i pro radost ze hry a celkový optimismus, dodala Vetrova.

Je možné, že se ukrajinský tým inspiroval švédským Silver Snipers, jejich věkové rozmezí se pohybuje mezi 68-78 lety. Silvers Snipers patří mezi nejlepší seniorské týmy na světě, což potvrdili výhrou Senior League na turnaji DreamHack v roce 2020.