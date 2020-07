CS:GO čeká zápas dvou generací. Navi 2010 vs. Navi 2020

Navi se mohlo deset let zpět pyšnit jmény jako Yegor “Markeloff” Markelov, Ioann “Edward” Sukharieve, Danylo “Zeus” Teslenko. Společný zápas se odehraje 1.8. 2020 a bude vysílán v ruštině i angličtině.

Sestava roku 2010 činila tým Navi jedním z nejlepších v celé historii CS:GO. Za své působení dosáhli několika titulů, jako například ESWC, WCG nebo DreamHack Winter. Současný tým vyhrál IEM Katowice 2020, poslední velkou událost, která se konala před pandemií koronaviru. Půjde jednoznačně o zajímavou a zábavnou událost.

The classic 2010 roster vs our current CS:GO team, @YegorMarkeloff against @s1mpleO, zoomers vs boomers — whatever you call this show match from our @1xBet_Esports, it's simply impossible to miss!

See you on the 1st of August at the official broadcast!https://t.co/F3K8ERzgll pic.twitter.com/c7p6fqSu8T