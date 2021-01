CS:GO Cloud9 pravděpodobně podepíše Xeppu

Erick “Xeppa” Bach z Chaos Esports Club se s největší pravděpodobností přesune do Cloud9. Generální manažer Henry “HenryG” Greer vyjádřil již dříve zájem o to, aby se k týmu přidal šestý článek.

Xeppaa close to joining Cloud9. Here is my report in collab with HLTV (and @luismmira, follow him now).https://t.co/PCWyjCv51g