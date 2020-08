CS:GO FaZe klan podepsal Kjaerbyeho

FaZe tuto informaci potvrdil na svém oficiálním twitterovém účtu.

Pár dní zpět jsme psali o přesunu Bymase do Mousesports. Jeho místo v týmu Faze nyní zaplní mladá dánská hvězda - Kjaerbye. Předchozím celkem byl pro Markuse tým North, zde se mu podařilo přispět k vítězství všech tří DreamHack turnajů. Na úspěchy by rád navázal, což bude mít brzy možnost provést. Počítá se s ním do sestavy již na ESL One Cologne 2020, který se bude konat teď v srpnu. Markuse tedy brzy čeká velká zkouška. Hodně štěstí!