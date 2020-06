CS:GO legenda povede tým složený z bývalých PUBG hráčů

Právě dnes americký celek 100 Thieves představil jejich kompletní sestavu zahrnující Hika, jakožto kapitána a čtyři bývalé PUBG profesionály - Valliate, Venerated, YaBoiDre a Pride. Video, ve které 100 Thieves tento tým představil, ukazuje neskutečné herní momenty všech výše zmíněných hráčů.

Právě legenda Hiko (CS:GO) podepsal smlouvu z 100 Thieves začátkem tohoto měsíce a stal se tak první profesionální VALORANT hráč organizace. Důvod byl prý jednoduchý, obě strany mají stejný cíl - vytvořit tým, který bude dominovat na nově vzniklé scéně.

Announcing the full roster for our first 100 Thieves competitive VALORANT team:@Hiko@Valliate@VeneratedZR@YaBoiDre@Pridexd



Let’s get those Ws. #100T pic.twitter.com/kIX4r8jh8X