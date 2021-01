CS:GO tým FURIA Esports přivítá mladého snipera

Paytyn “junior” Johnson se podle dostupných informací stane členem brazilského FURIA Esports. Informaci o přestupu potvrdil tým na svém twitterovém účtu. O příchodu juniora se spekulovalo už dříve, na základě tvrzení Rush B Media.

Dvacetiletý AWP hráč zaplní místo po Henriquem “HEN1” Telesovi. Ten se přesouvá do celku vedeného Raphaelem Camargem, kde již figuruje i jeho bratr Lucas “LUCAS1” Teles. Henrique a Lucas tak budou zajímavou bratrskou dvojicí na esportové scéně.

Junior opouští severoamerický celek Triumph, ve kterém se mu podařilo udržet průměrný rating na hodnotě 1.13. Týmu pomohl dosáhnout finále na IEM Beijing-Haidian 2020, kde je domů poslal až celek Chaos Esports. Junior se angažoval také ve FACEIT Pro League, kde byl mnohokrát diváky i spoluhráči oceněn za svůj jedinečný herní styl.

Ever since @FURIA moved to NA, they've been my favorite team on & off the server. I've looked up to their lineup, raw skill, & supportive fans for a long time now. I couldn't be happier to join them & make the Brazilian community proud!

Flamenguista came to brazil #DiaDeFuria