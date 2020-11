CS:GO tým, ve kterém je všem hráčům přes 60 let

Tuto představu naplnili hráči z týmu Silver Snipers, když v roce 2017 svůj tým sestavili. Nejmladšímu členovi bylo 62 let, nejstaršímu 81. Zajímavostí je, že ani jeden z členů neměl s hraním žádnou předchozí zkušenost. Klan Silver Snipers byl vytvořen za účelem reklamy, která měla ve Švédsku podnítit seniory k tomu, aby si založili svůj vlastní tým a zúčastnili se Dreamhack digital festivalu.

Silver Snipers si v té době vzal na starosti trenér Tommy “Potti” Ingemarsson. Týmu dopřál intenzivní třítýdenní trénink. Sám připomíná, že členové neměli s hrami absolutně žádnou zkušenost což bylo u FPS střílečky Counter Strike náročné, neboť trvá týdny, než si nový hráč zvykne na styl herního ovládání. Trénink v režii Tommyho se tedy v počátku věnoval základnímu nastavení a vysvětlení toho, co to vůbec AIM ve hře znamená. Senioři vzali trénink vážně, a dokonce si i sami vytiskli model klávesnice, aby si rozvržení snáze zapamatovali. Svému trenérovi kladli širokou škálu otázek, kterými chtěli své herní dovednosti ještě zlepšit.

zdroj: lenovo-silversnipers.com

Důvodem, proč si z nabídky her vybrali zrovna CS:GO, byla zdánlivá jednoduchost této FPS střílečky. Oproti hře Overwatch nebo DOTA je dle jejich slov mechanika CS:GO snáze naučitelná. Na prvním turnaji sice nepředvedli zrovna oslnivý výkon, neboť se jim podařilo vyhrát pouze jedno kolo ve dvou zápasech, na jejich nadšení to ale naštěstí neubralo. Jak po zápase sdělil člen týmu Olivind “Windy” Toverund „Je to opravdu velká zábava jak pro mě, tak mé spoluhráče. Vítězství by bylo pouze bonus.”

Tvrdá dřina se ale v průběhu let Silver Snipers vyplatila. Podařilo se jim zvítězit například na turnaji Seniors World Cup proti Finsku, USA a Německu. Dále porazili Grey Gunners ve finále DreamHack Summer 2019. Windy, jehož oficální motto zní “Žít, smát se, milovat a zabíjet teroristy” se snaží k hraní motivovat i jiné seniory. „Běžte rozhodně do toho! Není zde nic, čeho byste se měli bát. Herní komunita je otevřená pro všechny.”



zdroj: lenovo-silversnipers.com

Aktuálně je tým pod vedením trenéra Frederika Anderssona, čítá na pět členů, z toho dvě ženy. Silver Snipers jsou důkazem toho, že esport je prostředí opravdu pro každého.