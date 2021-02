CS:GO ztrácí dalšího hráče, Autimatic přechází na Valorant

Podepsáním smlouvy a přestupem tak Autimatic ukončil svou sedmiletou CS:GO kariéru. Nadějný americký hráč se stal dalším z řady, který si vybral cestu barvitějšího a více na schopnostech založeného CS:GO, neboli Valorantu. V poslední roce jsme tak mohli vidět nejeden podobný přestup, který zamával s náladami fanoušků.

Zajímavostí však v tomto boji dvou FPS her je to, že dvě tak podobné hry vedle sebe dokáží stále růst na popularitě. Jak CS:GO tak Valorant dlouhodobě sílí a celá situace tak ukazuje na rostoucí trend esportu a celého herního odvětví.

Let's get to work.



Welcome @autimaticTV to T1 VALORANT! pic.twitter.com/dOLZBLJbXB