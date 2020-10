Další CS:GO operace může být blíže, než si myslíme

Loňská operace Shattered Web přinesla do hry nové prvky, spolu se čtyřmi unikátními skin kolekcemi. Dle uniklých informací to vypadá, že Valve chystá velký update, což by mohlo nasvědčovat další operaci ve hře! Série drobných úprav, které přinesly předchozí aktualizace zároveň se změnou kódu, která předcházela právě operaci Shattered Web. nasvědčuje, že by se další operace ve hře mohla objevit každou chvíli.

zdroj: Talkesport.com

S jistotou to však nemůže zatím říct nikdo. Je možné, že Valve připravuje hru na velký Halloweenskou aktualizaci, místo předpokládané operace. Dokud nepřijde ze strany Valve oficiální oznámení, jedná se pouze o domněnky. Drobné indicie však nasvědčují, že si Valve připravuje větší překvapení pro své hráče.