Další streamer opouští Twitch. YouTube Gaming získává nové slavné jméno

Benjamin ‘DrLupo’ Lupo streamuje na Twitchi od roku 2013, nyní ale mění své pole působnosti. Streamer, který začínal na Destiny a H1Z1, aby se následně přesunul k Fortnite či Escape from Tarkov, oznámil, že podepsal exkluzivní smlouvu s YouTube Gaming.

Na YouTube v mezičase už stihl vybudovat komunitu čítající 1,7 milionu odběratelů, takže jeho dnešní první stream určitě nebude trpět na nezájem publika. Na jeho komunitu na Twitchi toto číslo ale zatím nemá, ta totiž čítala přes 4 a půl milionu sledujících.

As a creator, a gamer and a father, you’re many things to many people.



Above all, @DrLupo, you’re someone who works hard to put good into the world.



We wish you nothing but the best in everything that comes next. pic.twitter.com/pkUCoX1dWe