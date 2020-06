David Beckham investoval do esportu, chce objevovat nové talenty

Cílem Guild Esports je vytvořit síť talentů ve Velké Británii. Společnost má tak fungovat na stejné bázi jako akademie v reálném fotbale. Nastupující generace mladých talentů má být pod křídly zkušených trenérů, ti se z nich díky svým zkušenostem a schopnostem pokusí udělat profesionály. Guild Esports plánuje docílit této vize pomocí skautů, kteří budou neustále hledat a podepisovat ty nejnadějnější hvězdy.

Carleton Curtis, předseda společnosti je známý jako tvůrce Overwatch League a Call of Duty Leagues. Předtím než se přidal ke Guild Esports, pracoval na seniorní esportové pozici v Activision Blizzard a Red Bull Esports. Už teď je tedy jasné, že pozadí společnosti tvoří profesionálové.

Guild Esports se plánuje zaměřit na hráče populárních her jako je Rocket League, FIFA a Fortnite.

zdroj: Dotesports.com

Beckham vyjádřil velký zájem především k podpoře a rozvoji mládeže, což je také hlavním důvodem vstupu do této sféry esportu. Rád by tedy zužitkoval nejen své sportovní zkušenosti, ale také ty manažerské. Není to tak dávno, co se stal spolumajitelem Inter Miami CF, což je reálný severoamerický fotbalový tým hrající ligu MLS. Doufejme, že nejen finanční ale také mentální podpora ze strany Beckhama posune tento projekt co nejdále. Právě princip fungování akademie totiž může esport posunout zase o něco dál, což je jednoznačně skvělá zpráva.