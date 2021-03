Dle uniklých dat to vypadá, že se Valorant konečně dočká přidání klíčového herního prvku

Hráči po celém světě si nesmírně užívají energický herní styl Valorantu, většina z nich ale postrádá základní prvek každé kompetitivní hry - taktický timeout. Spolehlivý zdroj novinek, stránka Valorant Leaks, přichází s informací, že by se možnost pauzy měla do hry brzy dostat.

Timeouts are being added to Valorant | #VALORANT — Valorant Leaks (@ValorLeaks) March 16, 2021

Timeout je klíčový prvek každé kompetitivní hry, ať už se jedná o taktickou pauzu, nebo technickou. Zatímco ta první varianta může týmu pomoci přijít s vítěznou taktikou, ta druhá mnohokrát ukázala, že dokáže udržet stabilní a fair-play hru. V online světě se technické problémy stávají běžně a hráči by bezesporu měli mít možnost využít pauzu k tomu, aby jakýkoliv náhlý problém zvládli vyřešit.

Valorant hráči by v budoucnu měli mít možnost vyvolat pauzu napsáním slov “/to” nebo ”/timeout” do herního chatu, příkaz následně vyvolá automatickou pauzu. Celkový počet timeoutů bude samozřejmě omezen, přesná data ale zatím nejsou známa. Valorant si buduje stabilní hráčskou základnu a pomalu ale jistě se probíjí i do světa esportu. Herní vylepšení jako je toto, je bezesporu tím správným krokem k tomu, aby se hra na kompetitivní scéně udržela.