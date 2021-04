Do League of Legends přichází čtyři nové „Arcana“ stylizace známých hrdinů

Informace o nových kosmetikách se objevila na twitterovém účtu britské League of Legends. Ve videu můžeme vidět samotné skiny a jejich speciální animace. Všechny čtyři kosmetiky jsou založeny na „Arcane magic“ a barvami se pohybují od světlé po tmavě červenou, až zlatou.

