Do týmu Entropiq přichází nová mentální koučka

Asi nejvýraznějším příkladem poslední doby je tým Entropiq, který nejenom že platí své hráče, vytváří každodenní YouTube videa (rozhovory, zápasy, apod.). Ale hýbe se i směrem, který není pro českou esportovou scénu tolik typický. Do řád týmu Entropiq totiž přišla nová posila - psycholožka a mentální koučka Gabriela Kloudová. Na své stránky Gabriela napsala:

"Vzdělání v jednooborové psychologii jsem získala na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze (2009-2015) a dále na Universidad de Autónoma (Madrid, Španělsko) v oboru sportovní psychologie. Pracuji jako sportovní psycholog s vrcholovými sportovci, rodiči i trenéry a zaměřuji se na zvyšování psychické odolnosti, zvládání stresu, zlepšování koncentrace a sebevědomí."

Ve videu výše, které novou psycholožku představuje, můžeme vidět pohled Gabriely jak na esport, tak na samotný trénink co by kouč. Dle všeho vidí v esportu potenciál a doufá v dlouhodobou spolupráci s týmem Entropiq. Co se týče nějaké pravidelnosti koučování nebo jakým způsobem trénink probíhá, vysvětluje Aleš Rataj (PR specialita) v tiskové zprávě.

"Gábina je psycholožka a mentální koučka pracující především se sportovci, kterým pomáhá k dosažení optimálního výkonu a co nejlepších výsledků. S hráči týmu Entropiq pracuje na dlouhodobé a pravidelné bázi, ať už při osobních setkáních nebo videohovorech."

Co vy říkáte na to, jakým způsobem se esport nadále posunuje? Myslíte, že dojdeme i v ČR či Slovensku do bodu, ve kterém budou diváci sledovat esport ve stejné míře jako sport klasický?