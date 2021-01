Dota 2 dostala aktualizaci systému Overwatch

Dota 2 má podobně jako další velké online hry dlouhodobý problém se špatným chováním a toxicitou. Valve proto přichází s podobným systémem komunitní kontroly, jako má CS:GO. V tomto systému mohou hráči, kteří mají historicky dobrý záznam, zkoumat reporty jiných hráčů a vyhodnocovat jejich chování.

Tito sledující tak dostanou nahranou část zápasů, kterou mají prozkoumat. Poté dostanou šanci buď na daného hráče upozornit, nebo případ odmítnout kvůli nedostatku důkazů. Komunita by se tak měla sama vzájemně kontrolovat a Valve tím dává větší moc samotným hráčům.

Today’s update introduces a powerful tool to help the community regulate negative behavior amongst its ranks — Overwatch. Learn more: https://t.co/M4EUkRE8Ou pic.twitter.com/TFUaM3XEyd